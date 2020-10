Dimas Gadelha (PT) divulga no Arsenal suas 13 metas de governo para São Gonçalo

Candidato a prefeito em São Gonçalo, o médico Dimas Gadelha (PT) caminhou hoje (15) pelo bairro do Arsenal, onde explanou aos moradores o seu plano de governo com 13 metas de gestão, que incluem a geração de emprego e renda. O prefeitável da coligação “São Gonçalo Pode Mais” também concedeu entrevista para um portal de notícias.

“Vamos criar um programa forte de geração de emprego e renda para que a população gonçalense. Tratar tratar com dignidade os moradores. Com a pandemia o comércio enfraqueceu e não tivemos políticas públicas do município para cuidar da empregabilidade do povo. Isso não pode acontecer numa cidade com mais de um milhão de habitantes. Vou criar um ‘shopping do trabalhador’ e auxiliar no empreendedorismo local, além de buscar incentivos para os pequenos negócios”, esclareceu.