Dimas Gadelha não comparece à entrevista em A TRIBUNA

Na terça-feira (03) A Tribuna começaria mais uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito, desta vez da cidade de São Gonçalo. O primeiro entrevistado seria o candidato do PT, Dimas Gadelha, mas alegando problemas particulares, ele cancelou sua participação pouco antes do horário marcado para o início da entrevista.

Lembramos que A Tribuna abriu um espaço igualitário pra que todos os candidatos pudessem apresentar suas propostas e esclarecer as dúvidas dos eleitores. Todo veículo de comunicação tem o cunho social de informar. Nós disponibilizamos a live em nossa rede social e o espaço na edição impressa do jornal para que essa informação chegasse ao telespectador e aos nossos leitores.

Lamentamos profundamente pelo ocorrido. Nessa quarta-feira (04), dando prosseguimento à série de entrevistas, estaremos recebendo no estúdio, às 19h30min, a candidata do PSTU, Dayse Oliveira.