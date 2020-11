Dimas Gadelha confia na vitória no primeiro turno em São Gonçalo

O candidato à prefeitura de São Gonçalo pela coligação São Gonçalo Pode Mais, Dimas Gadelha, chegou na Universo, no bairro Trindade, seu local de votação, acompanhado de Alessandra Gadelha, sua esposa, pouco antes das 11h da manhã deste domingo, confiante na vitória.

“A expectativa é grande e fizemos uma campanha limpa, levando propostas e esperança para a população gonçalense. A gente pode ganhar a eleição no primeiro turno, mas se tiver que ir para o segundo turno, com certeza, temos força para estar lá”, afirmou o candidato do PT.

Dimas falou dos diversos ataques que sofreu ao longo do processo eleitoral.

“Eu agradeço a toda população de São Gonçalo que entendeu que o melhor para nossa cidade é proposta e boa gestão. Fizemos uma campanha muito bonita, sem fake news, sem agredir ninguém, fomos vítimas de várias fake news e muitas agressões. Tenho certeza que a população percebeu que essa nossa campanha é da esperança, da mudança, da verdadeira transformação de São Gonçalo. Então, minha expectativa agora é ser consagrado nas urnas com uma grande vitória, do Dimas, do povo de São Gonçalo e da grande mudança”, disse o candidato que tem apoio dos prefeitos de Maricá, Fabiano Horta e de Niterói, Rodrigo Neves.