Dimas e Capitão Nelson retomam campanha nas ruas de São Gonçalo

Dimas Gadelha (PT) e Capitão Nelson (Avante) retomam campanha nas ruas de São Gonçalo. Já na TV, os candidatos que concorrem ao segundo turno no município terão 5 minutos, cada um, para apresentar suas propostas, a partir da quinta-feira (19).

Na quarta-feira (18), Dimas retoma as agendas de campanha agradecendo a expressiva votação no primeiro turno da eleição municipal. Pela manhã realiza caminhada em Alcântara e a tarde carreata com concentração no bairro Vila Lage. Capitão Nelson retorna às ruas na quinta-feira (19), mas ainda não tem agenda definida.

“Quero um segundo turno com propostas e sem fake news. Fomos vítimas de matérias e informações mentirosas que de nada auxiliam a população na escolha do futuro da cidade”, é o que deseja o candidato Dimas, do PT.

“Para o segundo turno, o plano é continuar trabalhando, nos empenharmos o máximo, com os pés no chão. O povo gonçalense tem que entender que vivemos uma situação difícil. Mas com pé no chão e sem propostas mirabolantes, vamos chegar longe”, disse o candidato do Avante, Capitão Nelson.

Assim como no primeiro turno, os candidatos que seguem concorrendo para o cargo, não podem ser presos desde a segunda-feira (16).

De acordo com o Calendário Eleitoral, já está permitida a volta da circulação de alto-falantes e carros de som, que vai até o dia 28 de novembro, sábado que antecede a votação. Também podem acontecer carreatas, passeatas ou caminhadas, e está liberada a distribuição de material gráfico.

Os comícios também estão autorizados, mas devem ser encerrados até a quinta-feira (26) que antecede a eleição. Os eventos deverão ocorrer entre às 8h e a meia-noite, podendo ser prorrogados por mais duas horas quando for o comício de encerramento da campanha.