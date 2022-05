Diego Ribas recebeu propostas para sair do Flamengo

Uma das principais contratações da reestruturação que ocorreu no Flamengo em 2013, Diego Ribas sempre viveu bons e maus momentos no rubro-negro. Contudo, sair do clube, para ele, nunca foi opção. O meio campo revelou que recebeu propostas na última janela de transferências, mas escolheu permanecer no Rio de Janeiro.

“Tive propostas, oportunidades de sair, como tive agora quando a janela estava aberta de outros clubes brasileiros. Mas escolhi o Flamengo. Ficar no Flamengo”, afirmou o veterano, que vai fazer 36 anos este ano, e tem contrato até dezembro.

Além do mercado brasileiro, Diego atraiu o interesse do mundo árabe e de clubes dos Estados Unidos. Vale ressaltar que um dos clubes que especularam a contratação do jogador foi o São Paulo, que tem Rogério Ceni como treinador. O técnico, que foi campeão brasileiro com o Flamengo em 2020, é entusiasta do estilo de jogo do meia, assim como da liderança exercida pelo atleta. O negócio não foi para frente, entretanto.

Sem ter o mesmo físico de anteriormente, Diego virou opção para Paulo Sousa, e costuma entrar no decorrer das partidas. No rodízio do treinador português, o experiente meia estava atrás do jovem Matheus França, que se lesionou gravemente em abril. Por isso, Diego tem mais chances agora de atuar pelo Flamengo, como foi na vitória por 2 a 1 sobre o Altos-PI, na Copa do Brasil, no último domingo (01).

Foto: Diego foi titular e capitão do Fla no primeiro jogo contra o Altos-PI, pela Copa do Brasil – Gilvan de Souza