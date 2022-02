Dia Mundial do Rádio é celebrado neste domingo (13)

O Dia Mundial do Rádio é comemorado beste domingo, 13 de fevereiro. A data foi escolhida e oficializada em 2011 pela UNESCO, em homenagem à primeira transmissão de um programa da Rádio das Nações Unidas em 1946, realizada para seis países. O Dia tem como objetivo homenagear as emissoras, os comunicadores e seus ouvintes. Neste ano, o tema da 13ª edição do Dia Mundial do Rádio é “Rádio e Confiança”, ressaltando a importância do rádio como um dos meios mais confiáveis e utilizados no mundo.

Confiança é uma das palavras que define o rádio. Em inúmeras pesquisas o veículo é apontado como o meio que possui maior credibilidade pela população. A proximidade das emissoras e comunicadores na transmissão da informação de forma instantânea cria um vínculo direto com o ouvinte. O rádio faz parte do cotidiano das pessoas, especialmente em um país continental como o Brasil, tornando-se um companheiro de todas as horas e um importante meio de informação, entretenimento e uma poderosa ferramenta de combate às notícias falsas.

As notícias falsas têm prestado um grande desserviço no enfrentamento à pandemia. Diversas mortes por Covid-19 ocorreram pela crença em tratamentos ineficazes e pela negação à vacina. Em tempos de pandemia em que a notícia, correta e confiável pode salvar vidas, a atuação multiplataforma das rádios e seu alcance tornam o rádio um importante aliado no combate às notícias falsas.

O rádio é uma arena para diversas vozes se manifestarem, serem representadas e ouvidas de modo democrático. As estações de rádios oferecem uma ampla variedade de programas, de conteúdo e pontos de vista refletindo a diversidade de seu público. O rádio tem acompanhado a evolução tecnológica, permanecendo inclusivo e representativo, considerando a sua capilaridade e a natureza dos serviços de comunicação de caráter local que prestam ao bairro ou comunidade atendida. As rádios comunitárias e educativas são instrumentos importantes que respondem facilmente ao apelo do público por diversidade na redação e no conteúdo editorial.

Um público informado, com competências de Alfabetização Mediática e Informacional – AMI, também é necessário, para que os ouvintes descubram, consumam e respondam criticamente ao conteúdo que ouvem. Cada vez mais, as emissoras de rádio estão incluindo programas de alfabetização midiática e informacional em sua programação, de modo que seus ouvintes possam apreciar as informações e as notícias de qualidade que as rádios lhe oferecem.

(UNESCO).