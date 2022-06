Dia Mundial do Meio Ambiente chama atenção para a conscientização popular

Nesse domingo (05) é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente, data instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1972. O objetivo é conscientizar a população sobre a necessidade da preservação e respeito ambiental.

Estudo divulgado pela ONU aponta que 60% da população brasileira tem procurado mudar o estilo de vida para reduzir o impacto no meio ambiente. Nesse contexto a cidade de Niterói é cada vez mais procurada por quem quer estar em contato com a natureza; não é a toa que o município é referência em ecoturismo e valorização do meio ambiente.

Trilha Santo Inácio

Niterói conta com 45 trilhas mapeadas e sinalizadas. Parque Natural Municipal de Niterói (PARNIT), o Parque Estadual da Serra da Tiririca (PESET), a Reserva Extrativista Marinha de Itaipu (RESEX Itaipu), a Área de Proteção Ambiental do Morro do Morcego, Fortaleza de Santa Cruz e dos Fortes Pico e Rio Branco (APA do Morro do Morcego), a Área de Proteção Ambiental da Água Escondida, o Horto Botânico de Niterói (Horto do Fonseca) e a Rota Charles Darwin, trilha de longo curso que conecta Niterói a Maricá; são os locais em que as trilhas podem ser feitas.

Mirante da Tapera

Quem quiser saber mais sobre as trilhas na cidade pode acessar o Guia de Trilhas, basta baixar um aplicativo e ter acesso às trilhas através de um Código QR. “Nos últimos anos, a gestão municipal resgatou várias trilhas, algumas com importância histórica porque foram usadas no passado como caminhos para indígenas e tropeiros, como a que leva até a Ponte de Pedra”, contou o secretário de Meio Ambiente, Rafael Robertson.

Fotos Divulgação/Prefeitura de Niterói