Dia Mundial do Doador de Sangue chama atenção para baixo estoque

Nessa segunda-feira (14) é o Dia Mundial do Doador de Sangue e centros de coleta de sangue de Niterói chamam atenção para a importância da doação, constante, de sangue. Mas apesar da data todo o mês, Junho Vermelho, é usado para a conscientização do ato de solidariedade principalmente em época de baixo estoque por conta da pandemia do coronavírus. No Hemonit, banco de sangue do Hospital Universitário Antônio Pedro (Huap), mais cirurgias foram canceladas devido baixo estoque e a unidade está toda equipada para garantir a segurança dos doadores. O mesmo acontece na Clínica de Hemoterapia, no Centro de Niterói, que também tem toda uma estratégia para evitar contágio, principalmente pela Covid-19.

Na quinta de sexta-feira passada, 10 e 11, todas as cirurgias do Huap que tinham demanda de sangue foram canceladas. “Agora dependemos do fluxo de doadores. Isso é um problema cultural e deveríamos ter demanda espontânea, mas a pandemia piorou ainda mais isso. As pessoas precisam entender a importância desse ato. O próprio corpo repõe. Temos reserva natural de sangue. E isso é refeito muito rápido. O banco de sangue é na entrada do hospital. O fluxo do banco de sangue é interno. As áreas não são comuns com as pessoas que estão em tratamentos no hospital”, garantiu Dra. Berta.

O Ministério da Saúde estima que em 2020 ocorreu uma diminuição entre 15% a 20% no total de doações de sangue em comparação a 2019, sem a crise sanitária. A Clínica de Hemoterapia realiza a campanha ‘Doe Sangue, perto de você’, em parceria com instituições, com ações públicas de doação visando aumentar o número de doadores e consequentemente regularizar os estoques de sangue e atender a todos que precisam.

“Nos bancos de sangue, incluindo nós da Clínica de Hemoterapia, adotamos medidas de prevenção para evitar a propagação do vírus e para que não haja risco aos doadores. A doação de sangue é segura, não havendo riscos para quem doa”, afirmou a diretora médica da instituição, Dra. Catarina Finkel.