Dia Internacional do Voluntariado é comemorado neste domingo

Data internacional foi criada pela ONU em 1985 para homenagear as pessoas que prestam serviço voluntário à sociedade

a Organização das Nações Unidas (ONU) declarou o dia 05 de dezembro como o “Dia Internacional do Voluntário para o Desenvolvimento Econômico e Social”. Além do objetivo de estimular que mais pessoas busquem o voluntariado, a data também visa estimular a conscientização e a necessidade do reconhecimento do trabalho dos voluntários como algo fundamental na busca pela igualdade social. Além disso, a data também possui um caráter estratégico importante no planejamento de ações humanitárias lideradas pela ONU.

O Dia Internacional do Voluntário é utilizado por muitos países em parceria com a ONU como uma forma de atingir os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), que são um conjunto de metas estabelecida pelas Nações Unidas, em 2000, para o desenvolvimento sustentável, sendo elas: acabar com a fome e a miséria; oferecer educação básica de qualidade para todos; promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres; reduzir a mortalidade infantil; melhorar a saúde das gestantes; combater a Aids, a malária e outras doenças; garantir qualidade de vida e respeito ao meio ambiente; e estabelecer parcerias para o desenvolvimento.

O que é o voluntariado?

De acordo com a Lei Nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, que regulamenta a atividade voluntária no Brasil,

“Considera-se serviço voluntário, para os fins desta Lei, a atividade não remunerada prestada por pessoa física à entidade pública de qualquer natureza ou à instituição privada de fins não lucrativos que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência à pessoa.”

Sendo assim, não há nenhum requisito necessário para ser voluntário. Toda forma de dedicação e doação de tempo, de conhecimento e de habilidades que tenha o objetivo de promover um bem social é considerada uma atividade voluntária e deve ser reconhecida e estimulada por meio de ações da gestão pública, seja a nível federal, estadual ou municipal.

Diversas ONGs e entidades buscam voluntários dos mais diversos perfis. Entre elas podemos citar a ONU, que possui seu próprio programa de voluntariado. O Programa mobiliza voluntários, nacional e internacionalmente, para atuar em projetos de desenvolvimento dos seus parceiros, que variam entre as diferentes agências das Nações Unidas, governos e a própria sociedade civil em geral. Ademais, os voluntários são recrutados para atuar em projetos humanitários, programas eleitorais e missões de paz da ONU.

O Dia Internacional do Voluntariado foi criado pela ONU em 1985 como uma forma de incentivar a prática da ajuda humanitária

Voluntariado no Brasil

No Brasil, a Cruz Vermelha Brasileira (CVB), fundada em 1908, é uma das mais antigas e destacadas entidades de ajuda humanitária em atividade. Em seus mais de 100 anos de existência, a CVB participou de uma infinidade de eventos que fazem parte de uma memória social pertencente a todos os brasileiros. Devido ao caráter filantrópico da instituição, a paixão pelo trabalho voluntário não pode deixar de ser destacado. Uma instituição humanitária possui em seu percurso um sem número de desafios que demandam, muitas vezes, esforços gigantescos. Apenas um grande engajamento de voluntários em todos os níveis e a paixão deles em ajudar o próximo, mantém o bom funcionamento das atividades da instituição centenária.

Uma recente pesquisa encomendada pelo Itaú Social e pelo Instituto Unibanco, realizada pelo Datafolha, indica que 48% dos brasileiros fazem ou já fizeram uma ação voluntária. E 71% dos brasileiros manifestam interesse no voluntariado. Os dados foram divulgados em comemoração ao Dia Internacional do Voluntário, celebrado neste domingo (5). Foram ouvidas 1.871 pessoas, a partir dos 14 anos, com o objetivo de analisar a perspectiva do brasileiro em relação ao voluntariado. A pesquisa indica que, entre os entrevistados, 28% participam de ações de voluntariado pelo menos uma vez por semana.

Entre as principais causas apontadas por quem gostaria de atuar, estão assistência (doação de alimentos, vestuários), projetos de educação, preservação de meio ambiente, saúde, proteção de animais e acolhimento de pessoas em situação de rua. No que se refere à doação, a maioria dos entrevistados, 91%, afirmam costumar fazer algum tipo de doação, em geral de alimentos.

Prefeito de Niterói homenageia voluntariados da cidade

Em post publicado em uma rede social, no início da noite deste domingo, o prefeito de Niterói, Axel Grael, destacou a importância da data e aproveitou para homenagear o movimento voluntariado da cidade.

“Neste Dia Internacional do Voluntário, deixo minha homenagem a todos e todas que trabalham de maneira altruísta em Niterói, oferecendo tempo e dedicação a causas que ajudam a sociedade. Os núcleos comunitários de Defesa Civil (NUDECS) possuem mais de 2.400 voluntários. Desde 2013, eles realizam um grande trabalho de conscientização, prevenção e integração com os moradores das comunidades de Niterói, cidade pioneira ao montar um plano de enfrentamento a queimadas. A ação dos voluntários tem um papel importantíssimo dentro dessa estratégia”, declarou.

O prefeito aproveitou a ocasião para destacar o grande número de voluntariados que atuam no Plano de Manejo do Parque Natural Municipal de Niterói (Parnit). “O PARNIT também tem um grupo expressivo de voluntários: uma rede de 200 pessoas que dedicam parte de seu tempo atuando no parque com atividades que contribuem para que a gestão do local funcione de maneira organizada e sustentável. Niterói tem se tornado, cada vez mais, uma referência em cidade resiliente e o trabalho dos voluntários faz toda a diferença! Gratidão a cada um de vocês. Vocês fazem toda a diferença em nosso cotidiano. Orgulho desse trabalho!”, finaliza o prefeito em seu post.