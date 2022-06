Dia dos namorados aquece comércio e movimenta R$ 18 bilhões

O Dia dos Namorados está entre as principais datas para o varejo brasileiro. A data sazonal representa uma oportunidade para empreendedores atrair e reter potenciais consumidores. Para esse ano, a expectativa é de que as vendas aumentem. Segundo pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), a data deve movimentar R$ 18 bilhões e cerca de 92 milhões de brasileiros pretendem comprar presentes.

Na última década, o mercado de cartões-presente no Brasil observou um crescimento vertiginoso, com cada vez mais marcas e redes varejistas adotando o formato. O país já é o oitavo mercado do mundo nesse setor, segundo a pesquisa Global Gift Card Survey, de 2021.

“Um dos piores erros que as pessoas costumam cometer é deixar para comprar o presente justamente na véspera da data, onde os lojistas e as marcas costumam subir os preços justamente por terem noção de que vai aumentar o movimento nesse período”, explica o educador financeiro Tiago Cespe. Para evitar pagar um valor exorbitante, a dica é sempre pesquisar bastante em diferentes lojas umas três semanas antes do dia.