Dia do Comerciário em Niterói é marcado com trânsito tranquilo

No Dia do Comerciário, comemorado nessa segunda-feira (19), os trabalhadores do comércio de Niterói comemoram o clima, que amanheceu com muito calor, diferente do final de semana. As ruas da cidade estão vazias, comércios com portas fechadas e trânsito muito tranquilo.

O presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Niterói (CDL–Niterói), Manoel Alves Júnior, explicou que os estabelecimentos que funcionarem nessa segunda-feira estão sujeitos a fiscalização. “O Dia do Comerciário é um feriado estadual e está sujeito com multa para o estabelecimento que estiver aberto. Só poderão funcionar os que previamente tiveram autorização do sindicato. O empresário paga uma taxa para essa autorização e os funcionários que trabalharem ganham um dia de folga e hora extra de 100%. Já os bares e restaurantes são de outros sindicatos e podem funcionar”, explicou.

O Centro de Niterói, nas principais vias como Rua da Conceição, Avenida Ernani do Amaral Peixoto e Marquês do Paraná, estão vazias e livres dos constantes congestionamentos. Na Zona Sul, como por exemplo na Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres, mais conhecida como Praia de Icaraí, e nas ruas Miguel de Frias e Gavião Peixoto o trânsito também está calmo e as vias praticamente vazias.

Manoel frisou a importância dos comerciários para o desenvolvimento da cidade. “Hoje é um dia muito importante para o comércio de Niterói. Eles são a nossa linha de frente, eles que atendem nossos clientes, que mantêm nossos clientes e nossos estoques. São muito importantes para o comércio de Niterói e tem que ser comemorado sim”, completou.