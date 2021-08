Dia de São Lourenço começa com alvorada de fogos

Essa terça-feira, dia 10, é celebrado o Dia de São Lourenço e a Paróquia de São Lourenço, em Niterói, no Ponto Cem Réis começou cedo as comemorações. A tradicional alvorada de fogos nas primeiras horas da manhã iniciou as homenagens ao santo.

A primeira missa do dia será às 8h na Capela São Lourenço dos Índios e depois mais duas missas serão celebradas na matriz, às 10h e às 19h, onde terá transmissão ao vivo pelo facebook da Paróquia e mídias sociais da Arquidiocese de Niterói. https://www.facebook.com/paroquiasaolourenconiteroi

São Lourenço possuía boa formação acadêmica que era refletida por seu cargo e importância dentro da Igreja, sendo o segundo em comando logo após o Papa Xisto II como responsável pela Santa Igreja, sendo assistente do então Papa nas celebrações e na distribuição da eucaristia. Mais do que Diácono e assistente do Papa Xisto II, São Lourenço era administrador dos bens da Igreja, sendo responsável pela construção de cemitérios, igrejas, manutenção de obras assistenciais aos mais necessitados.