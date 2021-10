Dia de São Judas Tadeu já tem programação definida

Por mais um ano a comemoração do Dia de São Judas Tadeu, o padroeiro dos flamenguistas, no próximo dia 28, será de diferente; por causa da pandemia do coronavírus. A novena começou ontem (19) e será pregada pelo padre Marcos André Rocha Gameiro, sempre às 18h. No dia da festa, que esse ano cairá em uma quinta-feira, serão cinco missas: 8h, 10h, 14h, 16h e 18h na Paróquia de Icaraí, na Zona Sul de Niterói. Ao meio dia será celebrada a tradicional benção dos carros, na Praia de Icaraí.

Além da benção dos veículos o Arcebispo Metropolitano de Niterói, Dom José Francisco, vai celebrar a missa das 18h, que seguirá em carreata pelas ruas de Icaraí após a celebração. No mesmo dia 28 será comemorado os 62 anos da fundação da paróquia e o aniversário de 60 anos de sacerdócio do Arcebispo Emérito de Niterói Dom Frei Alano Maria Pena.

O tema da novena nesse ano é ‘Com São Judas, reassumindo a vida. A cada dia da novena será tratado um assunto ligado ao tema principal. Para participar fazendo doações, conhecido como gesto concreto, ao longo dos nove dias de novena poderão ser doados os nove itens para a Pastoral da Ação Social: Leite em pó, arroz, óleo, café, macarrão, leite em pó, café, açúcar e feijão.

HISTÓRIA DO SANTO

São Judas era natural de Caná da Galileia, na Palestina, filho de Alfeu, também chamado Cléofas, e de Maria Cléofas, ambos parentes de Jesus. O pai era irmão de são José; a mãe, prima-irmã de Maria Santíssima. Portanto Judas era primo-irmão de Jesus e irmão de Tiago, chamado o Menor, também discípulo de Jesus. Os escritos cristãos dessa época revelam mesmo esse parentesco, uma vez que Judas Tadeu seria um dos noivos do episódio que relata as bodas de Caná, por isso Jesus, Maria e os apóstolos estariam lá. Na Bíblia, ele é citado pouco, mas de maneira importante. No evangelho de Mateus, vemos que Judas Tadeu foi escolhido por Jesus. Enquanto nas escrituras de João ele é narrado mais claramente. Após ter recebido o dom do Espírito Santo, Judas Tadeu iniciou sua pregação na Galileia. Realizou inúmeros milagres em sua caminhada pelo Evangelho. Depois, foi para a Samaria e, próximo do ano 50, tomou parte no primeiro Concílio, em Jerusalém. Em seguida, continuou a evangelizar na Mesopotâmia, Síria, Armênia e Pérsia, onde encontrou Simão, e passaram a viajar juntos. Ao certo, o que sabemos é que o apóstolo Judas Tadeu tornou-se um mártir da fé, isto é, morreu por amor a Jesus Cristo. A sua pregação e o seu testemunho eram tão intensos que os pagãos se convertiam. Os sacerdotes pagãos, furiosos, mandaram assassinar o apóstolo, a golpes de bastões, lanças e machados. Tudo teria acontecido no dia 28 de outubro de 70.