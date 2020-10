Dia de caminhadas, encontros, lives e interatividade dos prefeitáveis de Niterói

Irma Lasmar

Em mais um dia movimentado de campanhas eleitorais, os candidatos a prefeito de Niterói realizaram na quinta-feira (8) inúmeras caminhadas pelas ruas da cidade, distribuindo folhetos e interagindo com a população. Tuninho Fares, prefeitável pelo partido Democracia Cristã (DC), comemorou aniversário à noite entre amigos do funcionalismo público, categoria que integra e também lidera através do sindicato que fundou e preside. “Quero fazer um governo voltado para o social, para a saúde e para a educação, inovando nessas áreas necessárias à população. Sou uma opção de mudança. Estou feliz com a adesão dos colegas servidores, setor pelo qual sempre lutei”, diz ele, que completou 73 anos de idade, entre os quais mais de 50 como funcionário da Prefeitura.

Axel Grael (PDT) caminhou pelo Centro ao lado do prefeito Rodrigo Neves, expondo propostas para requalificar a região, antes de seguir para o corpo a corpo na Rua Coronel Moreira César, em Icaraí. Na Avenida Ernani do Amaral Peixoto, o candidato conversou com a população sobre seus planos de estímulo à ocupação habitacional de prédios vazios ou subutilizados.

“Mais do que nunca, é preciso estimular o setor habitacional, principalmente diante do sistema home office, que as empresas vêm adotando desde o início da pandemia e que se confirma como uma tendência”, opinou.

A requalificação do Centro ainda prevê a reforma da Concha Acústica e a Nova Praça Arariboia, com grandes transformações urbanísticas no local, como novo calçamento, paisagismo e ciclovia.

“Vou dar continuidade ao ciclo de investimentos no Centro, que recentemente teve a Marquês do Paraná reurbanizada. Levarei obras dessa qualidade para a Avenida Visconde do Rio Branco e também para a Amaral Peixoto”, falou.

Flavio Serafini e a vice Josiane Peçanha (PSOL) se reuniram com integrantes do movimento Economia Solidária e depois com professores e responsáveis por crianças com deficiência para debater mudanças na política nacional de educação inclusiva. A dupla defende o direito à escola regular, com acesso e condições de permanência, em um modelo de educação onde a aprendizagem seja comum a todos e promova a autonomia intelectual e pessoal.

“A vida das pessoas com deficiência tem que ser em sociedade e é importante que tenhamos políticas que estimulem seu desenvolvimento em conjunto com a sociedade. Precisamos ter centros de referência que trabalhem em conjunto com a rede escolar e não segregar essas crianças e alijá-las do convívio em sociedade”, afirma ele, que ainda caminharam pela Alameda São Boaventura entre uma reunião e outra.

Deuler da Rocha (PSL) participou de manhã e à tarde de uma reunião com a equipe de campanha para ajustar alguns pontos do plano de governo e os temas que serão abordados nas gravações do programa eleitoral para rádio e TV nos próximos dias.

“Por mais que já tenhamos nosso programa de gestão bem definido, sempre há informações a acrescentar, até pelo fato de ouvirmos boas sugestões de nossos eleitores. Como a do ônibus da saúde itinerante, que realize um trabalho de atendimento à mulher em todos os bairros, incluindo exames simples e complexos, entre eles a mamografia”, comentou.

Danielle Bornia (PSTU) interagiu com eleitores nas redes sociais, respondendo a perguntas e expondo pontos de seu programa de governo para a cidade. Durante a noite, participou de uma plenária virtual em defesa dos serviços públicos e contra a reforma administrativa.

“É urgente que as lideranças políticas e sindicais se coloquem contra essa reforma e em defesa dos serviços públicos. Nossa candidatura está a serviço dessa luta. Todos, sejam servidores públicos ou não, precisam se unir para derrotar nas ruas essa medida e derrubar esse governo”, disparou.

Allan Lyra (PTC) começou o dia com uma visita à Ilha da Conceição, onde se encontrou com os representantes de estaleiros e moradores, que se queixaram do enfraquecimento da indústria naval no município. A eles, o candidato prometeu, em parceria com o Governo Federal, viabilizar que Niterói se torne um ponto de apoio estratégico à navegação de cabotagem. Depois do almoço, ele visitou o Orfanato Santo Antônio, na Rua Riodades, e em seguida se encontrou com apoiadores no Fonseca, onde fizeram panfletagem e bandeiraço.

“O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, tem se empenhado em promover a cabotagem no Brasil. E Niterói tem tudo para desenvolver esse trabalho junto ao governo federal e se tornar uma das principais cidades de apoio à chamada ‘BR do Mar’. Vamos fazer a indústria naval em Niterói gerar emprego e renda de novo”, declarou.

Juliana Benício (Novo) percorreu Tenente Jardim acompanhada de seu vice, Willie Silva, e a equipe de campanha, ouvindo da população pedidos por uma creche municipal. Lá ficou impressionada com as marcas de tiros nas paredes das casas:

“Segurança pública é um dever do Estado, e não um favor”.

Em reunião com apoiadores no comitê de campanha à tarde, a candidata expressou sentir falta dos debates entre os prefeitáveis, promovidos por entidades, universidades e colégios.

“Essa é uma ferramenta fundamental para a democracia, que mostra aos eleitores os candidatos de cara limpa, sem fantasia. Eu quero questionar os outros candidatos, quero ser questionada por eles e pelos eleitores”, afirmou.