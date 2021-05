Dia das Mães: reencontro proporcionado pela imunização

O tradicional segundo domingo de maio, quando se comemora o Dia das Mães, será novamente celebrado em meio à pandemia da Covid-19. Muitas mães ainda vão ter que adiar o tão sonhado encontro com seus filhos e filhas, mas para algumas pessoas que já tomaram a vacina contra a Covid-19, a data será diferente. Mesmo com a sensação de imunidade ao vírus, quem vai se juntar no domingo fará a celebração com cuidados.

“Fico feliz de estar vacinada e também contente que o meu filho está vacinado. Estamos imunes dessa praga que está assolando o mundo. Mas essa praga vai passar. Fico feliz de poder passar o Dia das Mães com ele, mas sem esquecer da máscara. Tomamos a vacina, mas temos que usar a máscara por um tempo”, contou a aposentada Nazaré Teixeira Martins de 71 anos.

O filho, José Maurício Martins, de 51 anos, é fisioterapeuta e conta que a vacina dá uma certa segurança para a família.

“A vacina dá uma segurança a mais para a gente. A minha mãe já vacinada dá um certo conforto e uma segurança. É uma alegria poder passar o Dia das Mães com um pouco mais de segurança, mas mesmo assim vamos usar máscara e álcool em gel. Mas temos um conforto no coração que já tomamos as duas doses da vacina”, pontuou.

Na família Balbino, a aposentada Salvadora Balbino Oliveira, de 77 anos, já tem uma tática para o Dia das Mães. Ela disse que, apesar do filho já estar vacinado, eles combinaram de tomar cuidado e abraçar ‘de ladinho’.

“Já tomamos a vacina e estamos felizes de conseguir passar o Dia das Mães juntos. Mas mesmo vacinados nós vamos tomar cuidado e manter o distanciamento. Vamos nos abraçar de ‘ladinho’”, brincou a moradora do bairro Almerinda, em São Gonçalo.

“No aniversário do meu filho no ano passado eu passei longe dele, então estamos fazendo planos desse ano passar juntos em junho”, completou a mãe coruja.

O filho de Salvadora, o motorista Jorge Luís Balbino, de 56 anos, garante que o segredo para tentar escapar da Covid-19 é manter o distanciamento social não só entre os familiares, mas entre todas as pessoas.

“Eu estou muito feliz pois eu vou dar um beijo e um abraço na minha mãe, de máscara. Ano passado eu passei o Dia das Mães longe dela pela primeira vez em 56 anos. Também passamos o aniversário dela longe um do outro. Mas o recado que eu posso dar para as pessoas é que, quem não tomou a vacina, por mais dolorido que seja, fique distante. Nesse momento ficar distante é um ato de amor”, afirmou.