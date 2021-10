Dia das Crianças: Policiais distribuem brinquedos em comunidades de Niterói

Antecipando as comemorações do Dia das Crianças, comemorado na próxima terça-feira (12), policiais militares do 12º BPM (Niterói) fizeram uma ação para distribuir brinquedos a crianças em estado de vulnerabilidade social, em comunidades da Zona Norte de Niterói. A distribuição aconteceu na tarde deste sábado (9).

Dezenas de crianças, moradoras das comunidades da Fazendinha e Bela Vista, localizadas no bairro do Sapê, foram contempladas com os presentes. De acordo com o comando do batalhão, a intenção da ação foi promover interação, bate-papo e aproximação com a comunidade.