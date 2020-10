Dia das Crianças deve movimentar comércio em Niterói

Raquel Morais

Na próxima segunda-feira, 12, é comemorado o Dia das Crianças e toda a magia da data especial para os pequenos também foi afetada pela pandemia do coronavírus. Mas apesar da crise financeira provocada pelo fechamento de postos de trabalho e o próprio distanciamento social, as expectativas de vendas ainda são positivas. Dados da Câmara de Dirigentes Lojistas de Niterói (CDL-Niterói) apontam que a estimativa é de 4,7% a mais de negociações do que no ano passado, o que deixa o empresário confiante no retorno positivo das vendas. Brinquedos, roupas e eletrônicos serão os itens mais vendidos e o tichet médio de compra está estimado em R$ 180,85, segundo o Sindicato dos Lojistas do Comércio de Niterói (Sindilojas Niterói).

A CDL-Niterói estima que o aumento maior será nas compras onlines com 42,1% de expectativa de aumento em relação a 2019. “Os comerciantes acreditam que com o confinamento social haverá uma procura maior por brinquedos no sentido de proporcionar às crianças maiores opções de entretenimento. Quanto ao e-commerce acreditam que neste ano teremos o aumento devido a recomendação das normas sanitárias para que seja evitada a presença das crianças nas lojas. Temos feito campanha para que os lojistas mantenham o rigor no cumprimento das normas sanitárias para que não tenhamos um retrocesso, principalmente no fator aglomeração, controlando o número de clientes que entram nas lojas, além da medição de temperatura, alcool gel, distanciamento sinalizado nas filas e limpeza do sistema de ar condicionado. O comércio prioriza a saúde de seus clientes mais também de seus colaboradores”, frisou Manoel Alves Junior, presidente em exercício.

Já o Sindilojas Niterói estima que o comércio local deverá acompanhar as mesmas tendências apontadas para o Estado do Rio, em recente estudo feito pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ), com média de gasto de R$ 180,85. No ano passado esse valor foi menor (R$ 163,33). Em primeiro lugar estão os brinquedos (58,6%), seguidos por roupas (28,1%); eletrônicos como videogames e tablets (14,8%); livros (14,1%); calçados (11,3%); jogos de computador (8,2%); bicicleta (5,1%); outros presentes (4,3%).

O economista e professor do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC), Gilberto Braga, reforçou que a data comemorativa não deve ser estímulo para o endividamento familiar. “O recomendável é que o dia deva ser comemorado de acordo com as disponibilidades de cada grupo familiar. O que deve ser avaliado é o quanto a família dispõe para gastar sem comprometer o orçamento. Se há sobras, está valendo trocar o aparelho celular, o acessório para internet, para aula à distância e até para jogos, desejos naturais dos mais baixinhos. Já se o dinheiro está curto, vale passar o feriado ao ar livre, sem aglomeração, numa diversão em família, com lanches simples, sucos e tudo baratinho”, exemplificou.

SÃO GONÇALO

As vendas no município mais populoso da Região Metropolitana 2, São Gonçalo, estão abaixo do esperado. A expectativa da CDL da cidade é uma retração de 3% em relação ao mesmo período de 2019. “A ideia é que as vendas fiquem abaixo dos números do ano passado por conta do período difícil da pandemia. Percebemos que os números das contaminações estão ficando mais estáveis e isso está gerando uma copnfiança maior da população, que fica menos apreensiva. Hoje existe um apelo para o comércio virtual que é diferente do comércio físico, e esse deve ser movimentado”, contou o presidente Mário Santos.

CUIDADOS NAS COMPRAS

A Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) divulgou algumas dicas para quem resolver ir às compras. De acordo com o órgão, apesar de divertidos e lúdicos, os brinquedos também podem trazer riscos, por isso é importante observar alguns pontos na hora de comprar o presente. A primeira coisa que deve ser procurada no brinquedo é o selo de certificação do Inmetro. Esse selo é a garantia de que o produto foi avaliado e apresenta as condições mínimas de segurança para o seu uso. Devendo estar presente inclusive em produtos importados. Outro fator muito importante é a faixa etária para a qual o brinquedo é indicado pelo fabricante. Alguns brinquedos podem conter elementos tóxicos em suas composições que não podem ser levados à boca, podendo ser uma brincadeira perigosa para as crianças que estão na “fase oral”.