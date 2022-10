Dia das crianças: comercio sinaliza movimento abaixo do esperado

O Dia das Crianças é comemorado amanhã (12), feriado nacional e um dia de lazer para muitas famílias. Havia uma expectativa positiva no comércio, porém a maioria dos lojistas afirmou que o movimento foi menor em comparação ao ano anterior, na procura por brinquedos. Já para roupas as vendas tiveram mais êxito.

A gerente de uma loja de roupas infantis, Pricila Klein, percebeu que no dia anterior houve mais movimento do que hoje (11), mesmo com a divulgação pelas redes sociais. Conjuntos e roupas com o tema Copa do mundo tem tido maior procura.

A vendedora Lorrayne Ximenes, de outro comercio de vestuário, confirmou a busca por roupas infantis. “Pode ser pelo preço das peças que varia entre R$ 5,00 e R$ 24,99; cabe no orçamento o cliente.”



Os eletrônicos, games, tablets e celulares, estão sem muita procura como percebeu uma grande loja do comercio varejista de eletrônicos, na região central de Niterói. Acredita-se que este segmento tem as vendas centralizadas pela internet.

Entre patinetes, dinossauros, bikes e bonecas, o gerente de uma loja de brinquedos, Juranildo Candido, disse que “na temporada do Dia das Crianças o valor emocional conta muito, as pessoas quebram o protocolo financeiro para a data. Mas aqui há uma característica interessante; os clientes compram para doação e ação social, agregando muito valor. A loja, de repente, não tem um movimento expressivo em presença, mas tem quantitativo.”

Contra a maré do marketing e vendas online, um achado que encanta adultos e crianças, resiste ao tempo e as novas tecnologias. No Centro de Niterói, uma loja lúdica, comercializa brinquedos educativos tradicionais. O proprietário Márcio Esposel diz que o lucro é baixo, as vendas deste ano também não foram crescentes, mas devagar e sempre sua loja já tem mais de 45 anos de existência.

“Eu tenho essa síndrome do Peter Pan, e produzo brinquedos. A loja é temática, não fazemos vendas online e o cliente precisa sentir o encantamento estando aqui no estabelecimento. Tem muita história e paixão envolvida. Vamos devagar e sempre no comercio de brinquedos educativos.”

Segundo a gerente Grasielly Sousa, os brinquedos mais procurados são: bolas de gude, quebra cabeça e jogos diversos.