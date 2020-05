DH soluciona um assassinato e passa a investigar outro em Itaboraí

Agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, e Itaboraí (DHNSG) prenderam, na segunda-feira (04) um homem acusado de homicídio qualificado, crime ocorrido em setembro do ano passado, em Itaboraí. O nome do acusado não foi divulgado, e um comparsa envolvido no mesmo assassinato já havia sido preso pela especializada.

Sem fornecer maiores detalhes, a DH informou que um dos acusados teria uma desavença com a vítima, e este chamou um cúmplice para matar a vítima. Na mesma investigação, a DHNSG cumpriu Mandado de Busca e Apreensão, de um aparelho celular.

Corpo no bairro Caluge – A DH também passou a investigar o assassinato de um homem, cujo corpo foi encontrado, na manhã de segunda-feira (04), na localidade conhecida como Estrada da Brahma, no bairro Caluge, também em Itaboraí. Os agentes haviam sido informados que um homicídio teria ocorrido no local, e constaram o fato. A vítima, sem documentos, aparentava cerca de 40 anos, e foi morto a tiros.