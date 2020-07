DH prende criminoso com a arma de policial assassinado em São Gonçalo

Policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), prenderam em flagrante, na quinta-feira (09), um homem pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Ele foi capturado com a arma do sargento da Policial Militar Leandro dos Santos Tinoco, de 37 anos, que foi assassinado a tiros, nas dependências de um ferro-velho, no bairro Colubandê, em São Gonçalo, horas após o crime.

Com base em ações de inteligência, realização de perícia e análise de imagens a DHNSG conseguiu identificar dois suspeitos do homicídio do PM. Na ação, os agentes localizaram um homem que portava a arma da vítima. A apuração constatou que o preso não teve participação na morte de policial militar, e as investigações para localizar os assassinos prosseguem.

O Portal Procurados divulgou nessa sexta-feira (10), cartaz para ajudar a DHNSG e o Grupo de Pronta Resposta da Coordenadoria de Inteligência da PMERJ (GPRI) com informações que possam identificar e localizar os envolvidos na morte do sargento. Tinoco trabalhava na DGP (Diretoria Geral de Pessoal) e atendia ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Ele estava de folga quando foi atacado a tiros por ocupantes de um veículo, modelo Fiat Punto, na Rua Romão Cardoso.

Quem tiver qualquer informação a respeito da localização dos assassinos do agente de segurança, pode denunciar pelos seguintes canais: Whatsapp Portal dos Procurados (21) 98849-6099; pelo facebook/(inbox), endereço: https://www.facebook.com/procuradosrj/, pelo mesa de atendimento do Disque-Denúncia (21) 2253-1177, ou pelo Aplicativo para celular – Disque Denúncia – . O Anonimato é garantido.