DH prende acusado de invadir residência e matar a vizinha para roubar em São Gonçalo

Policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) prenderam em flagrante, na manhã de segunda-feira (21), José Carlos Nascimento de Almeida Junior, de 25 anos, acusado de invadir uma residência e assassinar uma moradora a facadas, para praticar roubo em São Gonçalo. O crime ocorreu na Rua Getúlio Correa Voldopides, no bairro de Guaxindiba.

A vítima, Rosilene Lima da Silva Barros, de 53 anos, foi encontrada morta por um parente. O criminoso, segundo a polícia, tentou assaltar a casa da vítima e, para isso durante a madrugada cortou o fornecimento de energia da residência. Pouco antes de ser atacada, a vítima ainda telefonou para o filho (sem saber o que estava prestes a ocorrer), dizendo que havia ocorrido um pico de energia. Logo em seguida a vítima foi morta a facadas. O suspeito foi pouco depois do crime pela DHNSG.

Na residência de assassinos, foram encontrados um casaco com manchas de sangue e um calçado que gera pegadas compatíveis com as encontradas no local do fato. Nestes dois objetos houve o recolhimento de material para confronto com material genético da vítima. Submetido à interrogatório, José confessou a autoria do delito, sendo autuado por crime de latrocínio. “O acusado era vizinho da vítima e responderá por latrocínio. Por volta das 3h faltou luz na casa dela, ela ligou para o filho pedindo por ajuda para resolver o problema.

Quando o filho chegou ele viu o vulto de um homem pulando o muro e quando entrou na casa encontrou a mãe caída. “De acordo com a versão do acusado ele pulou o muro, cortou uma fase da residência, ela teria se assustado e reagido dizendo que havia chamado o filho até a casa. Então o acusado a esfaqueou e quando iria levar os pertences da casa percebeu a chegada do filho e pulou o muro”, afirmou na manhã dessa terça-feira (21) o delegado Phellipe Cyrne.