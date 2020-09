DH investiga sobre corpo incendiado em viatura

A Divisão de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNISG) investiga a autoria do assassinato de um homem cujo o corpo foi encontrado no último sábado (29) incendiado dentro de uma viatura descaracterizada da Polícia Civil deixada no bairro do Caluje, em Itaboraí. A vítima não pode ser identificada imediatamente, porém a especializada segue na busca por esta informação. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico legal (IML) para ser feito o exame de necropsia e de identificação do material genético, DNA.

O carro, um Sandero prata, estava à disposição da 1ª Corregedoria Regional de Polícia do Interior (CRPI), de Niterói, e deveria passar por reparos em uma oficina mecânica. A Divisão de Homicídios busca agora informações de testemunhas que possam contribuir com as investigações e conseguir imagens de câmeras de segurança.

As primeiras pistas sobre o caso apontam para traficantes da área que teriam interceptado a viatura na Rua 100, conduzidos os ocupantes até o endereço onde o carro foi encontrado e a vítima incendiada.