DH investiga morte de jovem em São Gonçalo

A Polícia Civil investiga a morte do jovem Guilherme Montibelo, de 28 anos, em São Gonçalo. O crime aconteceu na madrugada desse domingo (3). O inquérito foi aberto pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG). O corpo da vítima foi sepultado em cerimônia restrita a familiares, nesta segunda-feira (4).

De acordo com a especializada, o acionamento ocorreu por volta das 5h35min de domingo. Policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) foram os primeiros a chegar ao local do crime, em frente a um restaurante, na Rua Dr. Castro Farias, bairro do Rocha. Os agentes encontraram o corpo do rapaz com uma perfuração por arma de fogo.

Na sequência, a equipe de perícia da especializada foi acionada. Até o momento, a polícia não chegou a uma versão definitiva para a dinâmica do crime. Contudo, primeiras testemunhas ouvidas relataram que um homem armado chegou ao local onde Guilherme estava, fez apenas um disparo e fugiu na sequência. Também não há indícios de qual seria a motivação.

A vítima é sobrinho do ex-candidato a vereador de São Gonçalo, Fábio Montibelo. O funeral aconteceu em cerimônia restrita a familiares, na manhã desta segunda-feira, por volta das 11h30min, no Cemitério do Maruí, no Barreto, Região Norte de Niterói. Familiares, abalados, ainda não se manifestaram sobre o caro. Guilherme era solteiro e deixa um filho de dois anos de idade.