DH investiga morte de idoso ocorrida dentro de um apartamento em Icaraí

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) foi acionada, na manhã dessa quarta-feira (15) para um prédio, situado na Rua Dr. Tavares de Macedo, em Icaraí, onde em um dos apartamentos foi encontrado o corpo de um idoso, identificado como Sidnei Caetano.

Segundo as primeiras informações, o corpo da vítima, foi encontrado pela esposa. Não havia sinais de arrombamento ou violência no imóvel, e peritos da Polícia Civil estiveram no local junto com policiais militares e civis, que foram acionados pela mulher da vítima. Até o momento a polícia não adiantou detalhes sobre a ocorrência.