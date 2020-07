DH investiga mais duas ocorrências de assassinatos registradas em Niterói e São Gonçalo

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) passou a investigar no último fim de semana mais dois casos de assassinato, um deles ocorrido em Niterói e outro em São Gonçalo. Em uma das ocorrências, os policiais encontraram, na manhã de domingo (19), o corpo do estudante Wesley Correa Cunha da Silva, no Fonseca. O jovem estava desaparecido desde quinta-feira (16).

Segundo a Polícia Militar, policiais do 12ºBPM (Niterói) foram acionados depois de receberem informações de que um jovem teria sido encontrado morto na comunidade do Santo Cristo. Familiares do rapaz disseram Wesley havia desaparecido após ter ido a uma festa num centro espírita na mesma comunidade e em dado momento teria saído do local para comprar bebidas, não sendo mais visto. Segundo a polícia, o corpo apresentava marcas de tiros.

No bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo, o corpo de um morador, de 38 anos, foi encontrado na noite de sábado (18) com marca de tiro na cabeça, na Rua Padre Vieira. Inicialmente pensava-se que seria uma ocorrência de suicídio, mas depois da perícia criminal essa versão foi descartada pelos agentes da delegacia. As circunstâncias do crime ainda são desconhecidas.