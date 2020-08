DH investiga execução de homem na divisa de São Gonçalo e Itaboraí

Policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) passaram a investigar, na manhã dessa sexta-feira (07), a execução de um homem, ainda não identificado, cujo corpo foi encontrado na Estrada de Vila Nova, localidade conhecida como Sapê, na divisa entre os municípios de São Gonçalo e Itaboraí.

A vítima, de acordo com moradores, teria idade estimada de 35 anos, e trajava um casaco, bermuda e sandália. O cadáver foi encontrado nas imediações de uma ponte, e policiais do 35º BPM (Itaboraí) acionaram a DHNSG, que realizou perícia no local do crime. Os agentes encontraram próximo ao corpo próximo ao corpo cartuchos de espingarda calibre 12.

A polícia também apurou que o crime pode ter sido cometido durante a madrugada, e o local tem pouca ou nenhuma iluminação, e dificulta ainda mais o trabalho de identificação dos assassinos. Além das munições, a polícia também encontrou um cordão que pertenceria a vítima. Moradores da localidade afirmaram que não conheceriam a vítima.