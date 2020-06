DH investiga caso de morte por bala perdida em Maricá

A Delegacia de Homicídios de Nitereói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) passou a investigar, no último domingo (07) de onde teria partido o tiro que matou Edmilson Veiga Delfin, de 60 anos. O idoso morreu ao dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), após ser atingido por um tiro quando limpava o telhado de sua residência, na Rua Guaporé, em Inoã.

De acordo com informações vários tiros foram ouvidos próximo ao endereço, mas a polícia negou que tivesse ocorrido algum confronto no local. Segundo a filha da vítima, preocupada com o barulho dos tiros, ela correu para avisar ao pai para sair de cima do telhado, e encontrou Edmilson caído, baleado no peito.

Edmilson ainda chegou a ser socorrido, mas morreu ao dar entrada na UPA da região. A DHNSG foi acionada para realizar perícia para saber de onde teria partido o tiro que atingiu e matou o idoso, e as circunstâncias.