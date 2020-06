DH investiga caso de jovem espancada até a morte em São Gonçalo

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) está investigando, desde a madrugada dessa terça-feira (09) a morte de uma jovem, de 22 anos, que ainda não teve a identificação divulgada, que foi espancada até a morte numa comunidade situada no bairro Santa Luzia, em São Gonçalo. O corpo da vítima foi levado para o IML de Tribobó.

De acordo com informações, a vítima ainda chegou a ser socorrida, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia apura informações de que a vítima teria sido levada por criminosos para o interior da localidade e agredida, inclusive com pauladas, por traficantes.

Os agentes da DH não informaram a comunidade onde ocorreu o fato e estão nas ruas para identificar e prender os assassinos.Também investigam porque o crime foi cometido.