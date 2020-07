Comerciante é executado dentro de bar

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, e Itaboraí (DHNSG) passou a investigar, na noite de terça-feira (21), a execução de um comerciante, identificado como André Degenere da Silva, de 40 anos. Ele foi morto a tiros dentro do Big Bar, situado na Rua Professor Cardoso Menezes, esquina com Rua 32, em Itaipuaçu.

Testemunhas relataram que ficaram estarrecidas com o crime e a frieza do assassino, e acrescentaram que André era proprietário de outro estabelecimento, situado na mesma rua onde foi morto. Clientes disseram que André estava no bar e conversava com outras pessoas, quando o assassino chegou ao local numa motocicleta, ordenou que os fregueses saíssem do bar e armado foi em direção à vítima.

Em seguida, ordenou que a André se ajoelhasse e executou a vítima com três tiros na cabeça, em seguida fugiu do local. PMs, de serviço do DPO de Itaipuaçu foram chamados e no local do crime mantiveram contato com o proprietário do Big Bar, de 61 anos, que por sua vez alegou que ouviu o barulho dos tiros e logo depois encontrou o corpo de André.

A DHNSG periciou o local do crime e deve requisitar imagens de câmeras de segurança no entorno do bar para identificar o assassino. Testemunhas informaram que a vítima era dono de um outro estabelecimento, chamado Altas Horas, na mesma rua onde ocorreu o crime.