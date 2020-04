DH investiga assassinato na Zona Norte de Niterói

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) foi chamada, na manhã dessa sexta-feira (10) para a Rua Euclides da Cunha, no bairro da Engenhoca, Zona Norte de Niterói. No local, os policiais encontraram o corpo de um homem, de 25 anos, cuja identificação não foi divulgada, com marcas de tiros.

Os inspetores foram informados que a vítima teria sido morta por traficantes da região e que não sabiam as circunstâncias do crime. Pessoas que passavam pelo local disseram ainda que o home teria supostamente sido morto em outro ponto do bairro e o corpo deixado naquela rua, ainda durante a madrugada.

Ao manterem contato com pessoas ligadas a família da vítima, os policiais ouviram a versão de que o home teria suposto envolvimento com o tráfico na localidade e que possivelmente teria sido morto por algum tipo de divergência com bandidos. A especializada registrou o fato e vai colher depoimento de parentes da vítima e buscar a identificação dos assassinos. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) do Barreto.