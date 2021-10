DH investiga assassinato de homem em comércio no Rio do Ouro

A Polícia Civil está investigando um homicídio que aconteceu no final da noite desse domingo (24), no bairro do Rio do Ouro, em São Gonçalo. A vítima, um homem, tinha 36 anos e, de acordo com a Polícia Militar, foi assassinada dentro de um comércio no local.

O crime aconteceu pouco antes da meia-noite. Policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados à Rua Vereador Luiz Paulo Guimarães, com a informação de que teria acontecido um homicídio. É importante ressaltar que, ainda segundo a PM, a região é de domínio da facção criminosa Comando Vermelho (CV).

Dentro do comércio, estava o corpo de Guilherme da Silva Santiago. Testemunhas informaram aos agentes que um carro de cor clara passou pelo local, fez os disparos contra a vítima e fugiu em seguida. Quando os policiais chegaram, Guilherme já estava morto, não havendo possibilidade de chamar o socorro.

O local foi isolado e a equipe de perícia da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG) acionada. Os policiais civis realizaram o trabalho. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade, em Tribobó, onde familiares farão o reconhecimento.

A especializada abriu inquérito para investigar autoria e motivação do crime. Até o momento, as informações ainda são escassas. O que se sabe é que a vítima não possuía antecedentes criminais. Depoimentos deverão ser colhidos nos próximos dias. Além disso, os agentes devem buscar por câmeras que possam ter flagrado o crime.

Foto: Reprodução/Google