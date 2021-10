DH investiga assassinato de homem em apartamento

A Polícia Civil investiga o que motivou a morte de um homem, dentro de um apartamento em um condomínio no bairro do Fonseca, Região Norte de Niterói. O crime aconteceu na noite de segunda-feira (18), por volta das 18h30min. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios (DH) de Niterói. Uma pessoa já foi presa.

Segundo a especializada, policiais militares do 12º BPM (Niterói) receberam a denúncia de que havia ocorrido um homicídio numa das unidades do edifício, localizado na Rua Dalva Rabelo Sampaio. No condomínio, os agentes localizaram a pessoa que fez o acionamento além do proprietário do imóvel.

Este último disse aos agentes que havia alugado o apartamento e que as chaves estavam com a vítima. Os militares conseguiram abrir a porta e encontraram o homem, identificado até o momento apenas como José, já sem vida, com ferimentos provocados por faca. A equipe da especializada foi acionada e encaminhou uma equipe de perícia ao apartamento.

Enquanto isso, os PMs foram informados por uma das testemunhas que o suspeito do crime havia fugido em direção ao bairro de Santa Rosa. Os militares foram em busca dele e o localizaram na Travessa Santa Mariana. O homem foi preso em flagrante. No local do crime, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para fazer a remoção do cadáver ao Instituto Médico Legal (IML).

A Delegacia de Homicídios iniciou as investigações e busca por provas que ajudem a esclarecer o crime. De acordo com relatos iniciais de testemunhas à polícia, acusado e vítima teriam um relacionamento e o motivo do crime teria sido uma discussão familiar. Nos próximos dias, depoimentos devem ser ouvidos pela Polícia Civil.