DH investiga assassinato de dois amigos em São Gonçalo

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) está investigando um duplo assassinato, ocorrido na manhã de quarta-feira (29), no bairro Santa Izabel, em São Gonçalo. As vítimas foram identificadas como os amigos Luan de Souza Oliveira, de 24 anos, e Paulo Otávio Rodrigues Novaes, de 25 anos, que foram encontrados mortos dentro de um veículo.

A PM foi inicialmente averiguar uma denúncia, que na Estrada de Itaitindiba haviam dois homens mortos dentro de um veículo, modelo Renault Sandero. A denúncia foi constatada e a DHNSG foi acionada. Os agentes apuraram que os amigos haviam saído saído de casa, na madrugada de segunda-feira (27) afirmando de iriam para uma festa, desrespeitando as orientações das autoridades de Saúde, sobre o isolamento social. De acordo com informações as vítimas ainda afirmaram que iriam acompanhados de duas mulheres.