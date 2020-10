DH investiga assassinato de adolescente em São Gonçalo

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG) investiga a autoria do assassinato de um adolescente de 16 anos ocorrido na madrugada de hoje (13) no Paraíso, em São Gonçalo. Identificado como Douglas Homobono Amorim, o adolescente teve o seu corpo encontrado na Rua Doutor Ibérico com marcas de tiros espalhadas pelo corpo. Policiais do 7º Batalhão (São Gonçalo) estiveram no endereço para preservar a cena até a chegada de agentes da especializada. O corpo da vítima foi removido pelo Corpo de Bombeiros após perícia realizada pela Polícia Civil e levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, na mesma cidade.

A DH também busca respostas acerca de um outro homicídio descoberto ontem (12) à tarde na Praia das Pedrinhas, no Boa Vista, em São Gonçalo. O corpo de Jean Lucas Alves Siqueira, de 26 anos, foi encontrado com as mãos e os pés amarrados boiando no mar. Um tio da vítima chegou a retirar o corpo do rapaz da água alegando a subida da maré, de acordo com a Polícia Militar, que foi acionada. Posteriormente, uma equipe da Delegacia de Homicídios compareceu no local, realizou a perícia do corpo e o liberou para a remoção feita pelos Corpo de Bombeiros até também ao IML de Tribobó.

De acordo com as primeiras informações a respeito da vítima, Jean trabalhava como entregador e não era mais visto desde que foi atender um pedido no Morro da Fazenda, no mesmo bairro onde foi encontrado morto. O seu desaparecimento aconteceu no último dia 11, domingo.