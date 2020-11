DH investiga assassinato de adolescente em São Gonçalo

A Delegacia de Homicídios de Niterói (DHNSG) investiga a morte do adolescente Yan Pereira Almeida, de 16 anos. Os agentes buscam por informações que possam elucidar o assassinato do jovem ocorrido em um acesso da Comunidade do Zumbi, no bairro Engenho Pequeno, em São Gonçalo, durante a noite de ontem (10). De acordo com informações repassadas a Polícia Militar, a vítima estava acompanhado de uma mulher em um Voyage prata quando foi atingida. O para-brisa do carro foi atingido durante a ação. A mulher teria então saído gritando do veículo em busca de ajuda.

Yan foi socorrido por um homem que o levou até o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, em Niterói, porém não resistiu e faleceu. O adolescente era morador do bairro de Neves, no mesmo município em que foi atingido. O carro onde a vítima estava foi periciado pela DHNSG.