DH caça suspeitos de matar diretor executivo do Heat

O Portal dos Procurados divulga nesta quinta-feira, dia 22/10, cartaz para ajudar a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá – DHNSGI – com informações que possam levar a localização e prisão de Matheus Marins Ramos, o 2T ou Teteu, de 19 anos; Ryan Madson Abreu da Silva, o Sapo, de 19 e Valentino de Lima Borges, 37. Eles são os principais suspeitos de envolvimento na morte do Agente da Polícia Federal Aposentado e Diretor do Hospital Estadual Alberto Torres – HEAT – José Didimo do Espírito Santo Costa, de 59 anos. Os três criminosos são considerados foragidos da Justiça.

José Dídimo foi executado a tiros, no início da noite do domingo (4/10), durante tentativa de assalto na Rodovia RJ-104, na altura do Morro do Caramujo, na Zona Norte de Niterói. O veículo em que estava a vítima foi fechado por um Voyage, com os criminosos.

Ao perceber a ação o Agente reformado saiu do carro, com a arma em punho, dando início a um tiroteio, em que foi ferido e caiu ao solo. Ao ouvirem o barulho de sirenes, segundo testemunhas, os criminosos decidiram abandonar o local rapidamente em fuga, no próprio Voyage em que estavam, sem tentar um novo roubo.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros chegou a ser acionada, mas ao chegar ao local, José Dídimo já estava morto. Ele foi o 47º Agentes de Segurança Pública assassinados no Rio de Janeiro em 2020.

Ryan Madson, também está envolvido no assalto a titular da 82ª DP (Maricá) à época, a delegada Carla Tavares, e um policial civil que a acompanhava. O caso aconteceu no dia 4 de abril, em Niterói, na Região Metropolitana do estado, quando bandidos em dois carros fecharam o automóvel em que estavam os dois.

Eles estão com mandados em abertos, pelo crime de Latrocínio Consumado – Artigo 157, § 3º, do CP -, com pedido Prisão Temporária de 30 dias, expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Niterói, a pedido da Autoridade Policial Delegado Titular da DHNSG, Drº Bruno Cleuder de Melo.

Contra Ryan Madson Abreu da Silva, constam ainda mais 16 Mandados de Prisão, sendo a maioria por Roubo Qualificado – Artigo 157 do CP -.

Quem tiver qualquer informação a respeito da localização desses foragidos da Justiça, favor denunciar pelos seguintes canais: Whatsapp Portal dos Procurados (21) 98849-6099; pelo facebook/(inbox), endereço: https://www.facebook.com/procuradosrj/, pela mesa de atendimento do Disque-Denúncia (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177 , ou pelo Aplicativo para celular – Disque Denúncia e também pelos aplicativos: https://twitter.com/PProcurados, e https://www.instagram.com/portal.dos.procurados. A partir de agora as denúncias também podem ser feitas pelo site dos Procurados (www.procurados.org.br), na parte superior do site – Denuncie -. Em todos os casos, o anonimato é garantido.

O valor da recompensa será dividido, em partes iguais, quando houver mais de um denunciante, com o mesmo teor de denúncia, validada no sistema. A validação do direito de recebimento da recompensa deve ser comprovada pelo código recebido pelo denunciante no momento da denúncia e pela confirmação do órgão de segurança que prendeu o procurado informando que a prisão se deu a partir da denúncia em questão.

Todas as informações sobre a localização dos foragidos serão encaminhadas para a Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo – DHNSI, que está encarregada do caso e do inquérito criminal.