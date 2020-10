DH busca por suspeito de matar jovem no Alcântara

A Delegacia de Homicídios de Niterói segue na busca por informações que levam ao autor do homicídio de Andrielly Vitória Nascimento da Silva, uma jovem 18 anos assassinada com tiro na cabeça na madrugada do último dia 23 enquanto trabalhava em um estabelecimento da Rua Coronel Rocha Sobrinho, no Alcântara, em São Gonçalo. De acordo com informações divulgadas pela especializada, uma testemunha afirma que o autor do crime seria um policial militar. A informação, porém ainda segue em processo de verificação de acordo com o delegado responsável pelo caso, Mário Lamblet. De acordo com as primeiras informações apuradas sobre o homicídio, a jovem teria sido morta por um homem que tentou entrar sem pagar no estabelecimento e quando foi impedido atirou e atingiu Andrielly. O investigado teria fugido em seguida em um Ford Ranger prata.

A vítima chegou a ser levada em estado grave por uma equipe do Corpo de Bombeiros para ser atendida no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, porém não resistiu ao ferimento. De acordo com a Polícia Militar, o local onde a vítima foi baleada seria um lugar de prostituição.