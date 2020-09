Dezenas de cães encontrados em situação de abandono numa residência em Piratininga

Após várias denúncias, fiscais da prefeitura estiveram hoje, numa residência situada na Rua Jornalista Sebastião Costa (antiga Rua 134) em Piratininga, onde dezenas de cães (mais de 50) estariam, de acordo com informações em situação de abandono. Vizinhos reclamaram do barulho produzido pelos animais, que estariam com fome, bebendo água da piscina, sem falar do forte mal cheiro devido as fezes dos cães, que não estariam sendo devidamente tratados. Um morador do local foi procurado para esclarecer as denúncias.

Após as denúncias, a Guarda Municipal e a Patrulha Ambiental, além de representes da Administração Regional da Região Oceânica, junto com outros moradores estiveram no endereço. Segundo as primeiras informações, nessa sexta-feira alguns dos animais serão levados para castração. Vizinhos denunciaram que que o caso não é recente.

De acordo com vários relatos, o fato já havia sido denunciado por várias vezes, onde moradores denunciaram até maus-tratos aos animais e péssimas condições de higiene.