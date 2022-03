Dez presos em operação contra narco sequestradores de caminhoneiros

Dez pessoas foram presas, na manhã desta terça-feira (22), durante operação contra traficantes apontados como integrantes de uma quadrilha que sequestrava caminhoneiros em Maricá. A ação foi realizada em conjunto pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e Polícia Civil. Agentes foram às ruas para cumprir 11 mandados de prisão.

De acordo com o MPRJ, a quadrilha, que seria ligada ao Comando Vermelho, sequestrava as vítimas para utilizar seus veículos na prática do tráfico de drogas. O grupo, que tem como base a comunidade do Mutirão, no bairro de São José do Imbassaí, atrai os motoristas para a localidade a pretexto da contratação de fretes inexistentes, roubando os caminhões após a rendição dos profissionais.

As investigações demonstraram uma organização criminosa violenta, articulada e ousada, especializada em atrair caminhoneiros até Maricá para subtrair seus caminhões e demais bens pessoais, mantendo as vítimas por dias sequestradas sob graves ameaças, exercidas por meio de intimidação com armamento pesado e agressões.

Após os roubos, motoristas contratados pela facção tomam a direção dos caminhões e se dirigem ao Mato Grosso do Sul, para carregá-los com grande quantidade de entorpecentes e abastecer comunidades dominadas pelo Comando Vermelho, a partir do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo.

As vítimas ficavam subjugadas por dias, privadas de água e alimentos, sendo obrigadas a atender telefonemas para evitar que os caminhões fossem apreendidos em rodovias. Para tanto, a organização conta com advogados e despachantes, inclusive em outros estados, para a intermediação e negociação da liberação desses veículos, em caso de retenção pelas autoridades fiscalizadoras.

Ainda segundo o MPRJ, a organização criminosa é dividida em núcleos. O órgão afirmou que a chefia, que planeja os crimes e atrai as vítimas, é integrada pelo traficante Marcos Vinícius Dias Laurindo, vulgo “Lobo Mau”, chefe do tráfico na comunidade do Mutirão, e pelo seu braço-direito, Wesley Gomes Toledo, vulgo “Pitbull”.

Além da chefia, a organização criminosa é formada pelo núcleo operacional, que atua na via pública, abordando e roubando as vítimas, e é responsável pela vigilância do cárcere das mesmas, e o núcleo dos caminhoneiros, responsável por dirigir os caminhões subtraídos até a fronteira com o Paraguai para a busca de entorpecentes.

Segundo a Polícia Civil, dos dez presos, cinco já estavam custodiados no sistema penitenciário, enquanto outros cinco foram capturados em diferentes pontos da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Até o fechamento deste texto, um dos alvos ainda estava foragido. A reportagem não conseguiu localizar a defesa dos envolvidos. O espaço permanece aberto caso queiram se manifestar.