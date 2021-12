Dez feridos em acidente com lanchas em Angra dos Reis

Um acidente com duas embarcações, sendo uma da Prefeitura de Angra dos Reis, deixou 10 feridos no município da Região da Costa Verde, na madrugada deste domingo (19). A prefeitura da cidade informou que a sua lancha foi atingida por um táxi-boat que trafegava em alta velocidade.

A colisão aconteceu logo após o barco da prefeitura intimar os donos de uma festa irregular na localidade conhecida como Abraãozinho. “Após constatar as irregularidades e entregar uma intimação, estava de saída, quando foi abruptamente atingida pelo táxi-boat que chegava ao local em alta velocidade”, diz um a nota da prefeitura.

A lancha da prefeitura estava com cinco agentes e o táxi-boat, com 19 pessoas, das quais oito ficaram feridas. “Apesar de estar com todas as luzes de navegação ligadas, incluindo um giroflex, foi violentamente atingida”, destacou outro trecho da nota.

A Defesa Civil e a Capitania dos Portos foram acionadas e todos foram socorridos. O caso foi registrado na 166ª DP (Angra dos Reis) e Delegacia da Capitania dos Portos de Angra dos Reis.