Dez escolas reabrem com ensino híbrido nesta segunda em Niterói

A cidade de Niterói continua dando sequência ao calendário de reabertura de escolas, na modalidade híbrida de ensino. Na próxima segunda-feira (9), mais 10 escolas reabrem com a implementação da modalidade. O formato semi presencial está sendo adotado e ampliado de forma gradual, analisando a situação da pandemia no município. Ao todo, 56 escolas já reabriram e a previsão é que todas as 94 unidades do município estejam abertas em setembro.

A reabertura segue as regras estabelecidas no Plano de Retomada das Aulas que prevê o distanciamento social, uso de máscara de proteção obrigatória, além de sanitização das unidades antes da reabertura. As aulas presenciais tem duração reduzida, de três horas diárias, com no máximo 50% das salas ocupadas.

No Ensino Fundamental 1, as aulas presenciais ocorrem em revezamento semanal, separados em grupos. Já na Educação Infantil, as crianças podem ir para a escola todos os dias. No caso das unidades com tempo integral, os alunos são divididos em grupos nos turnos da manhã ou da tarde.

Escolas que reabrem nesta segunda

UMEI Hilka de Araújo Peçanha (GREI 4 e 5)

UMEI Olga Benário Prestes (GREI)

UMEI Neuza Brizola (GREI 5)

UMEI Rosalina de Araújo (GREI 5)

UMEI Marilza da Conceição Rocha Medina (GREI 4 e 5)

UMEI Áurea Trindade Pimentel de Menezes (GREI 5)

E. M. Sebastiana G. Pinho (3º e 5º anos)

E. M. Rachide da Glória Salim Saker (9º ano)

E. M. Heloneida Studart (3º e 5º anos)

E. M. Maralegre (3º e 5º anos)