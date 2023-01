DEUS ESCREVE CERTO EM LINHAS TORTAS

Por Jourdan Amóra

Existem lugares no mundo para cobras, jacarés, burros e antas.

Hitler e Mussolini conquistaram espaços e tiveram milhões de seguidores, indiferentes aos horrores que queremos esquecer.

O diabo teve seu lugar e deixou crias no céu e na terra.

O Brasil viveu horrores no Estado Novo, no regime de 64.

Livrou-se da dependência colonizadora e da escravidão.

Buscou a independência econômica através do petróleo e da conquista do centro-oeste com a construção de Brasília e da expansão da indústria nacional, notadamente com a indústria naval.

Viveu a fase moderna da escravidão globalista, com a abertura dos cofres para o capital espoliativo do novo modelo de imperialismo.

Viu serem taxa de comunistas os idealistas que seguiram Monteiro Lobato percursor da luta para buscarmos a independência política, econômica e social com “o petróleo é nosso”, caminho que o rico Catar seguiu.

Reeditou o modelo de Herodes condenando à prisão e à execração pública a um operário semialfabetizado que era o oposto à beleza física e ao acúmulo de riqueza, que gerou o orquestrado “fenômeno bolsonarista”.

Aquele povo da terra de Herodes que libertou um bandido para condenar “o rei dos judeus”, o sem teto Jesus Cristo, à morte. Mas Roma emergiu como a capital do Cristianismo, da igualdade de vida para o Ser Humano.

Deus escreve certo por linhas tortas. A anestesia de 2018 passou.

Os atraídos pelas dificuldades anticristãs dos acumuladores do Poder terreno, estão procurando um espaço para abrigar os amigos de Donald Trump e de Vladimir Putin

Um lugar onde não estão os “vermelhos”.