Deuler da Rocha (PSL) interage com eleitores durante campanha à Prefeitura de Niterói

O fim de semana foi, mais uma vez, intenso para o candidato à Prefeitura de Niterói pelo PSL, Deuler da Rocha. O delegado da Polícia Federal fez campanha na Zona Sul, onde conversou com feirantes e frequentadores da Feira Livre de Icaraí, acompanhado do seu vice na chapa, Alexandre Ceotto (Republicanos) e de candidatos ao Legislativo pelo partido. De lá o grupo seguiu para o Campo de São Bento e em seguida para a orla do bairro.

Durante a caminhada, ao conversar com diversas mães sobre a educação na cidade, Deuler garantiu que dará condições para que o desempenho dos alunos da rede municipal seja melhor.

“Criaremos o Gabinete de Gestão da Educação do Futuro, dentro da estrutura da Secretaria de Educação, que será usado para analisar, debater e apresentar projetos de aplicação de inovações na educação para docentes e discentes, buscando formar profissionais de acordo com as necessidades da evolução tecnológica e profissional. Além disso, estagiários dos cursos de licenciaturas serão contratados para darem aulas de reforço escolar e apoio na confecção de exercícios. Estas aulas de apoio integrarão os esforços do município para a integralização progressiva do horário escolar”, enfatizou.

O prefeitável também teve um encontro especial com o bicampeão da categoria peso-pena do UFC, José Aldo, que tem interesse em implantar projetos esportivos na cidade. Na pauta da conversa, Deuler também apresentou seus planos para a cidade nesta área.