Deuler da Rocha (PSL), candidato a prefeito de Niterói, faz grande carreata pela orla

Centenas de veículos participaram de carreata neste domingo (18) em mobilização da campanha do candidato à Prefeitura de Niterói pelo Partido Social Liberal (PSL), o delegado da Polícia Federal Deuler da Rocha, e seu vice na chapa, Alexandre Ceotto (Republicanos). A concentração ocorreu na Estação da Cantareira e percorreu a orla guanabarina da cidade, nos bairros São Domingos, Gragoatá, Ingá, Icaraí, São Francisco e Charitas. O grupo seguiu depois para a Região Oceânica, encerrando o ato na Praia de Piratininga.

Além de militantes e eleitores, a carreata contou com a presença do vice-presidente estadual do partido, o deputado federal Felício Laterça, do deputado federal Otoni de Paula (PSC), líderes partidários e o cantor Dudu Nobre, que compôs o jingle de campanha do prefeitável. “A cada dia verificamos que estamos no caminho certo. Niterói é uma cidade que está, definitivamente, empenhada para mudar essa gestão de esquerda que se instalou na cidade há décadas. Além disso, temos propostas sólidas para colocar Niterói no eixo certo”, celebrou Deuler.

A semana do candidato será de participações em entrevistas para diversos órgãos de imprensa e instituições – como a live que fará para o site e o Facebook do jornal A TRIBUNA nesta segunda-feira às 19h30. “Muitos eleitores indecisos terão oportunidade de acompanhar propostas que desenvolvemos para Niterói sair deste engarrafamento físico e moral”, completou o candidato.