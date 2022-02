Detro vai investigar transportes ligados ao crime organizado

O presidente do Detro-RJ, delegado William Pena Júnior, criou, através de portaria, o Núcleo de Inteligência da autarquia. A intenção do novo núcleo é fazer um levantamento de linhas irregulares, serviços de transportes, pessoas ligadas a essas atividades e fretamento irregular e ilegal dentre outras ações.



O Núcleo de Inteligência vai fazer um intercâmbio técnico com os setores de inteligência dos órgãos da área segurança do Estado, trocando informações que possibilitem um melhor trabalho de fiscalização. A criação desse núcleo vai ajudar na identificação de vans que sejam ligadas a milícia ou tráfico, auxiliando investigações da Polícia Civil.



O trabalho realizado pelo Núcleo vai alimentar a presidência e setores técnicos do Detro-RJ com informações que possam auxiliar no enfrentamento de gerenciamento de crises, ameaças, dentre outras pautas.



O delegado William Pena Júnior assumiu a presidência do Detro no dia 4 de janeiro com a missão de mudar a imagem do órgão e aumentar o combate ao transporte irregular no âmbito intermunicipal. O desafio é intensificar as ações e operações de fiscalização de vans, ônibus piratas e ônibus de aplicativos que não possuem autorização para fazer transporte de passageiros entre os municípios do Estado.