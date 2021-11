Detro-RJ autuou 43 veículos nas ‘Ações Acessibilidade’

Fiscais do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ) aplicaram 43 multas e vistoriaram mais de 300 coletivos durante a ‘Ação Acessibilidade’. Em quatro meses, os agentes percorreram 15 municípios e um total de 17 terminais rodoviários.

Os itens verificados foram a plataforma elevatória, sinal sonoro, cinto de segurança e cadeira de transbordo, além de condições gerais dos veículos. As fiscalizações ocorreram nos terminais: do Rio, Roberto Silveira (Campos), Macaé, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Itaperuna, Alexis Novelino (Cabo Frio), Araruama, Roberto Silveira e João Goulart (Niterói), Alcântara (São Gonçalo), Nova Friburgo, Teresópolis, Leonel Brizola (Petrópolis), Volta Redonda e Barra Mansa.

O objetivo da ação foi promover a acessibilidade das pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida, atendendo às exigências do Ministério Público e do Conselho Estadual para Política de Integração da Pessoa com Deficiência (CEPDE).

A população pode denunciar irregularidades pelo e-mail ouvidoria@detro.rj.gov.br ou pelo WhatsApp Fale Detro (21) 98596-8545. Além das ações de inteligência, as informações ajudam a nortear as fiscalizações.