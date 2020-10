Detro multa empresas de ônibus durante operação em Niterói e São Gonçalo

O Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ) multou hoje (21) as empresas Auto Viação 1001, Auto Ônibus Fagundes e Viação Mauá irregularidades referentes à ausência ou defeito do cinto de segurança, documentação irregular e mau estado de conservação dos ônibus. Apesar de ter sido mais uma atividade da Operação Acessibilidade, não foram encontrados problemas relativos a esse quesito.

A fiscalização aconteceu nos terminais rodoviários Roberto Silveira (Niterói) e do Alcântara (São Gonçalo) com o objetivo de verificar o cumprimento das normas de acessibilidade nos ônibus intermunicipais. A Operação Acessibilidade foi lançada pelo Detro no último dia 8, quando as equipes estiveram em Araruama e em Cabo Frio. Novas ações com esse foco estão programadas em municípios da Região Metropolitana e do interior. Este ano, 1.114 infrações já foram aplicadas nos coletivos.

Além das ações de inteligência, as reclamações recebidas pela Ouvidoria do órgão ajudam a nortear as operações. Os cidadãos podem encaminhar denúncias pelo e-mail ouvidoria@detro.rj.gov.br, pelo telefone (21) 3883-4141 ou pelo WhatsApp (21) 98596-8545.