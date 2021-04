Detran-RJ retoma as atividades com capacidade reduzida

O Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (Detran-RJ) retomou com as atividades nessa segunda-feira (5), após o ‘superferiado’ de 10 dias. O retorno das atividades será com capacidade reduzida e serão feitos serviços de veículos, identidade e habilitação. Quem estava marcado para nos dias 26, 29, 30 e 31/03 pode comparecer em qualquer unidade do departamento nos próximos dez dias úteis, sem prévio agendamento.

Segundo informe do Detran-RJ o órgão reforça a importância de a população procurar os serviços somente em caso de extrema necessidade. E, em caso de agendamento, respeitar os horários estabelecidos. Use máscara de proteção e não leve acompanhantes. O Detran.RJ reforça que, a pedido do órgão, o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) prorrogou todos os prazos de vencimento de documentos, como a Carteira Nacional de Habilitação, e de processos, como os utilizados para recorrer de multas e tirar a carteira de habilitação, entre outros procedimentos.

Durante o período de recesso o Detran-RJ atendeu 156 casos considerados emergenciais, como emissão de segunda via da identidade e da carteira de habilitação para quem teve o documento roubado ou furtado.

Em apuração…