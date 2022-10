Detran.RJ realiza mutirão para motociclistas neste sábado (22)

No próximo sábado (22), o Detran.RJ vai realizar o primeiro de uma série de mutirões exclusivos para atender os motociclistas, sem necessidade de agendamento prévio. Serão oferecidos serviços de emissão e renovação de carteiras de habilitação e todos os relacionados às motocicletas, como transferência de propriedade, troca de placas, segunda via de CRV e primeira licença, entre outros.

O atendimento será realizado por ordem de chegada em seis postos do Detran.RJ, sendo quatro na capital (Shopping Aerotown, na Barra; Largo do Machado; Campo Grande; e Avenida Francisco Bicalho), um em São Gonçalo (Neves) e outro na Baixada Fluminense (Belford Roxo). Em todos esses postos haverá distribuição gratuita aos motociclistas de antenas de proteção contra linhas de pipa.

Realizado em parceria com o Fecomércio RJ e pelo Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO), os mutirões para motociclistas fazem parte da campanha Entrega 5 Estrelas, cujo foco é na segurança no trânsito e na prevenção de acidentes envolvendo motofretistas e mototaxistas – profissionais que usam motocicletas para entregar produtos e transportar passageiros.

“Em parceria com Fecomércio RJ e INTO, e agora com a AgeRio, do Governo do Estado, estamos oferecendo esse atendimento especial aos motociclistas, no sábado, como forma de facilitar a vida daqueles profissionais que não têm tempo para ir aos postos do Detran durante a semana. Ninguém precisa agendar, basta chegar no posto que será atendido. Para o motofretista ou mototaxista que precisa renovar a CNH ou regularizar a moto, este é o momento”, disse o presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder.

O mutirão também estará aberto aos motociclistas não profissionais, inclusive os integrantes dos motoclubes do Estado do Rio de Janeiro. Os postos estarão abertos das 8h às 13h, mas pede-se aos motociclistas para chegar até 12h30, para serem atendidos a tempo. Outros mutirões exclusivos para motociclistas serão realizados até o fim de 2022.

Capital

Shopping Aerotown Power Center- Avenida Ayrton Senna, 2541 – Barra da Tijuca

Machado de Assis (Largo do Machado) – Rua Machado de Assis, 80 (Habilitação) e Rua do Catete, 325 (Veículos)

Francisco Bicalho – Rua Idalina Senra, 35 – São Cristóvão

Campo Grande – Rua Artur Rios, 126 (Habilitação) e Estrada do Mendanha, 1.672 (Veículos)

São Gonçalo

Neves – Rua Oliveira Botelho, 167

Baixada Fluminense

Belford Roxo – Av. Jorge Júlio da Costa Santos, 200, Lj 4 e 19 (Shopping Carrefour).

Habilitação: Renovação de CNH, primeira habilitação, segunda via, inclusão de atividade remunerada na CNH e mudança de categoria, entre outros;

Motos: Transferência de propriedade, alteração de características, troca de placas, segunda via de CRV, primeira licença, entre outros.

Demais serviços:

Os interessados no crédito da AgeRio podem acessar também o endereço www.agerio.com.br/motofrete para obter mais informações sobre as regras de financiamento e fazer a solicitação do crédito.