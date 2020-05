Detran RJ prorroga prazos de licenciamento anual de veículos

Devido às medidas de contingenciamento para evitar a propagação do novo coronavírus, o Detran.RJ prorrogou os prazos de licenciamento anual de veículos para o exercício 2020. O serviço está suspenso desde o dia 17 de março, quando foram implementadas as medidas de isolamento social no Estado do Rio. Os prazos foram prorrogados para o segundo semestre desse ano, para que os usuários tenham mais tempo para realizar o procedimento quando o serviço voltar à normalidade.

Lembrando que o licenciamento anual é a retirada do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) – documento verde – nas unidades do Detran.



Confira o calendário de licenciamento anual para exercício 2020:

– Final de placa 0 a 2 – até 31/08/2020

– Final de placa 3 a 6 – até 30/09/2020

– Final de placa 7 a 9 – até 30/11/2020

Os proprietários de veículos novos poderão dirigir automóveis sem placa. A medida se aplica a veículos adquiridos a partir do último dia 19 de fevereiro e neste momento de crise não há prazo para terminar. Nesses casos, é prudente que os proprietários andem com a Nota Fiscal de compra do veículo e a sua identidade .

Quem comprou veículos usados também fica desobrigado de iniciar o processo de registro do novo Certificado de Registro do Veículo (CRV) no Detran.